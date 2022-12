Legge Bilancio: Franceschini (Pd), legare bonus giovani all’Isee crea disparità tra i ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il maxi emendamento alla manovra di bilancio assesta un duro colpo ai settori culturali, del tutto assenti nella politica economica del governo, e compromette il bonus cultura per i diciottenni introducendo spiacevoli differenziazioni tra i ragazzi”. Lo dice il senatore del Pd Dario Franceschini, ex ministro della Cultura, in una intervista al “Messaggero”. “Il governo, che adesso scarica le responsabilità sui gruppi parlamentari, snatura irresponsabilmente una misura che ha funzionato - sottolinea l’ex ministro - e che è stata riconosciuta a livello internazionale come un modello da seguire: il Pass Culture in Francia, il Bono Cultural Joven in Spagna, o il KulturPass in Germania si sono apertamente ispirati alla nostra 18app, ed iniziative analoghe sono allo studio in molti altri Paesi. La 18app ha rappresentato un fondamentale impulso ai consumi culturali delle nuove generazioni nel nostro Paese: dal 2016 al 2022 ne hanno beneficiato quasi 2,5 milioni di giovani, per un valore complessivo di quasi 1,1 miliardi di euro in sette anni, spesi in libri, musica, teatro, danza, cinema, musei e parchi archeologici”, aggiunge Franceschini. (segue) (Rin)