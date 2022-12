Legge Bilancio: Franceschini (Pd), legare bonus giovani all’Isee crea disparità tra i ragazzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ridurre la platea dei beneficiari, inserire barriere di reddito, vuol dire stravolgere il valore educativo e simbolico dello strumento e tradirne lo spirito”, prosegue commentando il tetto Isee a 35 mila euro e il doppio bonus per chi si diploma con il massimo dei voti. “Il bonus cultura deve restare universale, il suo messaggio è senza limiti di censo o istruzione: con 18app lo Stato saluta l’ingresso nella maggiore età dei suoi cittadini riconoscendo un diritto alla fruizione culturale, come leva di emancipazione ed autonomia”. Per il senatore dem la misura “andrebbe rafforzata, non certo utilizzata per far cassa e finanziare interventi a pioggia. Da ministro della Cultura sono stato promotore insieme a numerosi colleghi di una riflessione a livello comunitario per l’adozione di una card unica per i giovani europei, utilizzabile in tutto il continente, a prescindere dallo Stato di provenienza. Riprendiamo piuttosto quel percorso”. Infine sulle frodi aggiunge: “Gli abusi hanno riguardato solo una piccola percentuale, il 2,36 per cento delle risorse impegnate, secondo i dati della stessa Guardia di Finanza che ha lavorato egregiamente e siglato un protocollo di intesa con il ministero della Cultura, esempio di collaborazione nello scambio di informazioni e nel rafforzamento dei controlli. Se il problema fosse stato la corretta applicazione, il governo avrebbe potuto introdurre correttivi e rafforzare i controlli”, conclude Franceschini. (Rin)