© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Afghanistan è un Paese martoriato da cui forse siamo andati via troppo in fretta: si poteva preparare meglio l’uscita”: lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “SkyTg24”. “C’è uno scontro fra Stato islamico e talebani ma noi abbiamo interesse sul fatto che ci sia stabilità in tutta l’area”, ha detto Tajani. (Res)