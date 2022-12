Germania: il ministro delle Finanze Lindner difende il debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Linder, ha difeso il debito che la Germania ha contratto dalla sua entrata in carica (8 dicembre 2021) . In particolare, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha affermato: “Non sono certo orgoglioso di dover contrarre molti debiti in questo momento, ma siamo in una guerra dell'energia che richiede reazioni speciali”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Lindner ha sottolineato: “Dobbiamo finanziare il freno ai prezzi dell'elettricità e del gas per proteggere le persone e le aziende”. Dall'entrata in carica del governo del cancelliere Olaf Scholz, il debito ammonta a circa 500 miliardi di euro. Per Linder, l'obiettivo deve essere il ritorno a una politica finanziaria stabile in maniera permanente. Al riguardo, il ministro delle Finanze tedesco ha osservato: “Se l'uscita da queste misure di crisi avrà successo, allora assisteremo a una significativa riduzione del debito pubblico già alla fine di questo decennio e all'inizio del prossimo”. (Geb)