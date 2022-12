Cina: ministero Esteri nega apertura “stazioni di polizia” all’estero, da noi “nessuna ingerenza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non ha aperto “stazioni di polizia” illegali all’estero e ha sempre aderito al principio di non ingerenza nelle questioni interne agli altri Paesi. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning durante la conferenza stampa odierna. Le dichiarazioni seguono la pubblicazione di una versione aggiornata del rapporto "Patrol and Persuade" da parte dell'organizzazione non governativa spagnola Safeguard Defenders, secondo cui la Cina ha opera "stazioni di polizia" in più di cento località di 53 Paesi nel mondo. L'Italia sarebbe al primo posto per il numero di questi presidi sul suo territorio: nella Penisola se ne troverebbero infatti 11, presenti in Sicilia e in sei città: Roma, Milano, Firenze, Bolzano, Venezia e Prato, che ospita attualmente la più grande comunità cinese in Italia. Istituite formalmente come centri di consulenza per assistere i connazionali all'estero nel rinnovo delle patenti o altre pratiche affini durante la pandemia di Covid-19, le sedi – sostiene l’Ong – sarebbero piuttosto utilizzate dalla Cina per sorvegliare, perseguire e in alcuni casi rimpatriare gli esuli e i dissidenti, avvalendosi di accordi bilaterali in materia di sicurezza siglati con i governi ospitanti. (Cip)