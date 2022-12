Emirati: Fmi, forte ripresa per l’economia emiratina nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia degli Emirati Arabi Uniti è riuscita a superare le ripercussioni della pandemia di Covid-19 e, nel corso del 2022, è stata registrata una “forte crescita”. Lo ha affermato il direttore del dipartimento per il Medio Oriente e l'Asia centrale presso il Fondo monetario internazionale (Fmi), Jihad Azour, all’agenzia di stampa emiratina “Wam”, sottolineando che le prospettive sono “positive”. A trainare la ripresa sono stati soprattutto i settori del turismo e delle costruzioni, oltre alle attività legate all’Expo 2020 Dubai e all'aumento della produzione di petrolio, ha riferito Azour, aggiungendo che l'attività non petrolifera negli Emirati ha beneficiato notevolmente della revoca delle misure imposte per frenare la diffusione della pandemia. “Gli Emirati sono riusciti negli ultimi anni a sviluppare infrastrutture di alta qualità e forti settori economici, il che si aggiunge alla capacità di attrarre energie umane e di investimento”, ha dichiarato il funzionario dell’Fmi.(Res)