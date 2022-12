Ucraina: Macron, Kiev nella Nato non è lo scenario più "verosimile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ingresso dell'Ucraina nella Nato non è lo scenario più "verosimile". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron ai quotidiani "Le Monde", "Wall Street Journal" e "An Nahar". Bisognerà comunque dare a Kiev "delle garanzie di sicurezza ancora più robuste visto che è stata aggredita dalla Russia", ha spiegato il capo dello Stato francese, prima di commentare gli obiettivi di Mosca. "Quello che i russi chiedono fin dall'inizio è la resa, non la pace", ha spiegato Macron. "La priorità oggi è difendere l'Ucraina, è quello che facciamo dal primo giorno", ha continuato il presidente francese, aggiungendo anche l'0importanza di "stoppare i bombardamenti" sulle infrastrutture ucraine. A tal proposito Macron ha criticato la fornitura di droni alla Russia da parte dell'Iran: "Si sta creando una specie di multilateralismo del terrorismo", ha detto il presidente. (Frp)