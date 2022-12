Myanmar: Consiglio di sicurezza Onu sollecita fine delle violenze nel Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultimo vertice dell’Asean, a novembre Phnom Penh, ha ricordato inoltre l’inviato speciale, ha adottato un documento per l’attuazione del Consenso in cinque punti raggiunto dai leader dell’Asean nel summit straordinario di Giacarta del 24 aprile 2021. I cinque punti hanno per oggetto la cessazione delle violenze, l’esercizio della moderazione da parte di tutti gli attori coinvolti, l’avvio di un dialogo costruttivo tra tutte le parti, il ruolo dell’inviato speciale dell’Associazione per facilitare la mediazione e la fornitura di assistenza umanitaria. Prak ha osservato che la recente liberazione di circa seimila detenuti in Myanmar è un “gesto positivo” e ha infine ringraziato l’Ue per il suo contributo, soprattutto nell’assistenza umanitaria. (Was)