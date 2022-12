Corea del Sud: Assemblea nazionale si riunirà domani per votare la legge di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale della Corea del Sud, Kim Jin-pyo, ha annunciato la convocazione di una sessione plenaria domani, per giungere all'approvazione della legge di bilancio per il 2023, ritardata da scontri tra gli schieramenti di maggioranza e opposizione. La sessione plenaria avrà inizio alle 14 di domani (ora di Seul). Il 2 dicembre scorso è scaduto il limite formale per l'approvazione della legge di bilancio da 639 mila miliardi di won (496,12 miliardi di dollari) presentata dal governo. Gli schieramenti politici non hanno ancora raggiunto un'intesa in merito a questioni come una proposta di riduzione della tassazione sulle imprese. (segue) (Git)