Imprese: produttore microchip Micron taglierà 10 per cento della forza lavoro nel 2023

- Il produttore statunitense di microchip Micron Technology ha previsto ieri perdite superiori al previsto nel secondo trimestre, e ha annunciato il licenziamento del 10 per cento della propria forza lavoro nel corso del 2023, citando un eccesso crescente di offerta nel settore dei semiconduttori. "A causa di significativi squilibri tra la domanda e l'offerta all'inizio del 2023, ci aspettiamo che la profittabilità rimarrà problematica per l'intera durata del prossimo anno", ha dichiarato l'amministratrice delegata della compagnia, Sanjay Mehrota. Micron conta ad oggi circa 48 mila dipendenti a livello mondiale. Nel secondo trimestre la società avrebbe conseguito un fatturato di 3,8 miliardi di dollari, con una perdita di circa 62 centesimi per azione, assai superiore alle previsioni degli economisti. (Was)