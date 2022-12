Medio Oriente: Cisgiordania, giovane palestinese morto a seguito di tensioni a Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane palestinese di 23 anni è rimasto ucciso a seguito di un “assalto” delle forze di Israele a Nablus, nel nord della Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, precisando che altre cinque persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco, e alcune versano in gravi condizioni. La vittima, identificata come Ahmed Daraghmeh, era un calciatore della squadra locale del Tulkarm. Secondo quanto racconta “Wafa”, all’alba di oggi, “ingenti forze dell'esercito di occupazione, accompagnate da un bulldozer militare, hanno preso d'assalto la zona orientale di Nablus", innescando violenti scontri che hanno visto l’utilizzo di granate stordenti e a gas, e di proiettili veri e di gomma. Come riferiscono fonti israeliane, scopo delle forze di Israele era scortare i fedeli ebrei in un sito religioso noto come la tomba di Giuseppe, considerato da alcuni come l'ultima dimora del patriarca biblico.(Res)