Indonesia: governo vieterà esportazioni di bauxite a partire dal prossimo anno

- L'Indonesia vieterà le esportazioni di bauxite a partire dal prossimo anno. Lo ha annunciato il presidente Joko Widodo, presentando l'ultimo di una serie di provvedimenti adottati per stimolare lo sviluppo delle capacità nazionali di lavorazione delle materie prime. "A partire da giugno 2023, il governo imporrà un divieto alle esportazioni di minerali di bauxite e rafforzerà le industrie nazionali di lavorazione e raffinamento della bauxite", ha dichiarato il capo dello Stato indonesiano. Widodo ha spiegato che il governo intende replicare le misure già adottate per il nichel nel 2020, che sono fruttate al Paese massicci investimenti nella costruzione locale di fonderie, specie dalla Cina. Nel 2020 l'Indonesia ha prodotto 21 milioni di tonnellate di di bauxite, che fanno del Paese il quinto produttore mondiale di tale risorsa. La maggior parte delle esportazioni indonesiane del minerale, utilizzato per la produzione dell'alluminio, sono state destinate alla Cina. (Fim)