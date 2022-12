Israele: Netanyahu comunica al presidente di aver formato un nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro designato Benjamin Netanyahu ha informato il capo dello Stato di Israele, Isaac Herzog, di aver raggiunto accordi con i suoi partner della coalizione di destra sulla formazione del 37esimo governo israeliano. In un tweet pubblicato nella tarda serata di ieri, Netanyahu ha scritto: “Grazie all'enorme sostegno pubblico che abbiamo ricevuto nelle ultime elezioni, sono stato in grado di istituire un governo che lavorerà a beneficio di tutti i cittadini israeliani”. L’annuncio è giunto a circa venti minuti dalla scadenza del mandato per la formazione di un nuovo esecutivo e a quasi due mesi dalle ultime elezioni svoltesi il primo novembre scorso. In base alla legge israeliana, Netanyahu ora dovrà informare il presidente della Knesset, Yariv Levin, che annuncerà i prossimi sviluppi durante la sessione legislativa di lunedì 26 dicembre. Successivamente, Netanyahu avrà sette giorni per giurare, anche se fonti del partito affermano che è probabile che ciò accada prima della scadenza del 2 gennaio.(Res)