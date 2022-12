Corea del Sud: avviato progetto di sviluppo di un elicottero cacciamine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione per il programma di acquisizione della Difesa della Corea del Sud ha annunciato il lancio di un progetto da 347,7 miliardi di won (271,4 milioni di dollari) per lo sviluppo di un elicottero cacciamine da destinare alla Marina militare. Il programma dovrebbe portare allo sviluppo di un elicottero da consegnare in dotazione in un numero imprecisato di esemplari a un nuovo battaglione ad hoc della Marina, che verrà istituito nel 2030. "Tramite il progetto, la Marina acquisirà la capacità di effettuare operazioni anti-mine rapide e multidimensionali", afferma una nota dell'agenzia. (Git)