Isole Fiji: governo schiera militari per mantenere l'ordine dopo le elezioni

- Il primo ministro delle Isole Fiji, Josaia Voreqe "Frank" Bainimarama, ha annunciato oggi la mobilitazione dell'esercito per assistere la polizia nel mantenimento dell'ordine e placare le tensioni etniche. Il Paese insulare del Pacifico affronta giornate di tensione dalle elezioni tenute in quel Paese la scorsa settimana, e da cui non è emersa l'indicazione di una chiara maggioranza parlamentare. "I resoconti di maltrattamenti subiti dai nostri cittadini e di violenze contro le abitazioni e gli esercizi commerciali indo-fijani a seguito delle elezioni sono preoccupanti", ha dichiarato il primo ministro tramite un messaggio sul suo profilo Facebook. I rappresentanti delle forze di opposizione hanno messo in discussione la fondatezza delle denunce di violenze, e chiesto al governo di produrre prove. (Res)