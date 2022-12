Serbia-Grecia: ministro Esteri Dendias, accordi Belgrado-Pristina devono essere attuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Grecia, Nikos Dendias, ha dichiarato che Atene sostiene il dialogo tra Belgrado e Pristina al fine di raggiungere una soluzione globale giuridicamente vincolante, sottolineando che tutti gli accordi precedenti devono essere "pienamente attuati". "Sono in viaggio a Pristina e ripeterò la stessa cosa lì", ha detto Dendias dopo il colloquio di oggi con il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, a Belgrado. Dendias ha sottolineato che Atene continua a sostenere il cammino europeo della Serbia. "Crediamo che la Serbia sia parte integrante dell'Unione europea. Dovremmo sfruttare questo momento per avvicinare l'intera regione all'Ue, credo che tutti i Balcani abbiano un futuro comune", ha affermato. Dendias si è detto inoltre "convinto" che la Serbia continuerà le riforme sulla via europea e ha sottolineato che le relazioni bilaterali sono "molto buone". "La Serbia vuole essere un fattore di pace e stabilità nella regione", ha detto invece il ministro serbo Dacic, che ha ringraziato la Grecia per il suo sostegno all'integrazione europea di Belgrado e per la sua posizione di principio sulla questione del Kosovo. (Seb)