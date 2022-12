Serbia: ministro Esteri, Praga non avvierà procedura richiesta Kosovo di adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca non avvierà la procedura relativa alla richiesta di adesione del Kosovo all'Unione europea ma si limiterà a darne ricezione agli Stati membri. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ripreso dalla stampa serba. Dacic ha affermato che secondo le informazioni attualmente disponibili, la Repubblica Ceca non metterà in procedura la richiesta di adesione del Kosovo all'Ue prima della fine della sua presidenza a dicembre, ma "informerà solo i membri della sua ricezione da parte di Pristina", aggiungendo che la questione "sarà affrontata dal prossimo Paese che assumerà la presidenza dell'Unione, cioè la Svezia, dall'inizio del nuovo anno". (segue) (Seb)