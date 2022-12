Kosovo: Eulex, turbati da presenza uomini armati e mascherati nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione dell'Unione europea in Kosovo (Eulex) ha reso noto che durante i pattugliamenti nel nord del Kosovo è stata "turbata" dalla presenza di "persone armate, spesso individui e gruppi mascherati", e ha valutato che la situazione per quanto riguarda la sicurezza è "inquietante e tesa". Lo riportano i media di Belgrado. "Durante i pattugliamenti nel nord del Kosovo abbiamo assistito alla presenza inquietante di uomini armati, spesso individui e gruppi mascherati. Questo è inaccettabile. Stiamo assistendo all'innalzamento di ulteriori barricate, che devono essere rimosse immediatamente poiché sono illegali e ostacolano la libertà di movimento. Oltre a questo, preoccupa anche la criminalità nel nord del Kosovo. Il vuoto di sicurezza creatosi dopo le dimissioni degli agenti di polizia serbi nel nord del Kosovo può essere sfruttato da gruppi criminali. Spetta alle forze dell'ordine impedirlo", ha dichiarato Eulex in un comunicato. La stessa missione ha precisato che in base al suo mandato ha "un compito di prevenzione" e "non può sostituire la polizia del Kosovo, che è la prima risposta di sicurezza". "Ora è importante ridurre immediatamente la situazione, calmarsi e astenersi dalle azioni più provocatorie a vantaggio della popolazione locale, la cui protezione e sicurezza sono minacciate dalla situazione attuale", ha sottolineato Eulex. (Alt)