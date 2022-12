Infrastrutture: Gcf, avviati in Kosovo i cantieri del Lotto 2 di Rail Route 10 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unanime l'entusiasmo e altissime le aspettative per il progetto che in pochi anni consegnerà al Kosovo un'infrastruttura ferroviaria davvero moderna, in grado di soddisfare tutti i requisiti di efficienza ed interoperabilità definiti dalle Direttive europee e perfettamente integrata nella rete internazionale: insomma, come sottolineato da molti degli interventi, uno dei più "potenti pilastri economici" del Paese. Rail Route 10 è un progetto finanziato dalla Bers, dalla Bei e dalla Commissione europea attraverso il Wbif (The Western Balkans Investment Framework. Per quanto riguarda il Kosovo prevede la sostanziale ricostruzione dei 148 chilometri di ferrovia che attraversano da Nord a Sud l'intero Paese nel rispetto dei requisiti delle norme tecniche di interoperabilità e delle norme europee per migliorare la sicurezza del traffico ferroviario, con l'obiettivo di migliorare le condizioni per i passeggeri, accrescere la velocità di marcia dei treni e il numero di treni al giorno e, infine, per sostenere lo sviluppo dell'economia del Paese e dell'intera area balcanica. (Com)