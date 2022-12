Croazia: premier Plenkovic, Bosnia Erzegovina nostro vicino più importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina è il Paese confinante più importante per la Croazia. Lo ha affermato il primo ministro croato Andrej Plenkovic, ripreso dall'emittente "N1". "Il Paese vicino più importante per la Croazia è la Bosnia Erzegovina perché lì vivono i croati, che sono un popolo costituente, e Zagabria sta cercando di rendere reale questo dato di fatto", ha sottolineato il premier. Commentando la concessione dello status di candidato all'Unione europea alla Bosnia Erzegovina, Plenkovic ha aggiunto che "Serbia e Montenegro negoziano per l'adesione da molto tempo, finalmente siamo riusciti a far muovere Albania e Macedonia del Nord quest'anno. Il Kosovo ha presentato domanda di adesione. Questo è un bene per tutti i cittadini, ma anche per la stabilità", ha aggiunto Plenkovic. Il premier croato ha quindi annunciato che il primo gennaio insieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si recherà al confine con la Slovenia. "Lì attraverseremo il confine senza controlli. Berremo un caffè e pagheremo in euro", ha detto Plenkovic, ricordando che "nessuno era ancora riuscito a entrare nell'eurozona e nello spazio Schengen lo stesso giorno". (Seb)