Giappone: costo delle Olimpiadi di Tokyo rivisto al rialzo del 20 per cento

- Le Olimpiadi e Paralimpiadi estive di Tokyo 2020, disputate con un anno di ritardo a causa della pandemia di Covid-19, sono costate in tutto al Giappone 1.700 miliardi di yen (12,9 miliardi di dollari), una cifra superiore del 20 per cento a quella calcolata dal comitato organizzatore lo scorso giugno. E' quanto emerge da un rapporto della commissione di revisione dei conti giapponese, che ha già accesso polemiche nel Paese. La discrepanza emerge da una revisione dei costi sostenuti dal governo centrale, in un contesto di ambiguità riguardante alcune voci di spesa inizialmente non conteggiate nel contesto dell'evento. Nel suo rapporto, la commissione ha sollecitato maggiore trasparenza nel calcolo e nella comunicazione dei costi legati ai grandi eventi internazionali. Nel rapporto pubblicato dal comitato organizzatore lo scorso giugno, il costo totale dell'evento era stimato in 1.420 miliardi di yen. Secondo il rapporto, gli organizzatori avrebbero coperto una quota del costo totale pari a 640 miliardi di yen, mentre il governo metropolitano di Tokyo e quello nazionale si sarebbero fatti carico rispettivamente di quote pari a 597 e 187 miliardi di yen. Il rapporto del comitato organizzatore avrebbe però tralasciato diverse voci di spesa amministrative, come ad esempio quelle relative alle misure antidoping. (Git)