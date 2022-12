Usa: Trump non ha versato imposte federali sul reddito nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non ha versato imposte federali sul reddito nel 2020, ultimo anno della sua permanenza alla Casa Bianca, a causa delle perdite economiche subite dalle sue società. E' quanto emerge dalla documentazione fiscale dell'ex presidente, di cui la Camera dei rappresentanti ha approvato nei giorni scorsi la completa pubblicazione. Secondo i documenti, pubblicati il 20 dicembre dalla commissione per l'Impiego dei fondi pubblici e relativi a un periodo di sei anni - tra il 2015 e il 2020 - il reddito imponibile di Trump ha esibito forti fluttuazioni nel corso dei suoi quattro anni alla Casa Bianca: dai documenti fiscali non sembrano emergere evidenze di irregolarità fiscali, quanto piuttosto un danno d'immagine per l'ex presidente e la sua fama di affarista di successo. I Democratici alla Camera hanno comunque espresso riserve in merito ad alcune delle deduzioni fiscali di cui l'ex presidente si è avvalso tra il 2016 e il 2020, sostenendo che l'Internal Revenue Service (Irs) non abbia effettuato revisioni dei conti a carico dell'ex presidente sino al 2019. La pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi di Trump segnano il culmine di una battaglia legale intrapresa proprio dai Democratici sin dall'elezione dell'ex presidente, e secondo il portavoce della Trump Organisation, Steven Cheung, costituiscono un "attacco politicamente motivato" all'ex presidente. (Was)