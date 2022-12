Ucraina: Zelensky al Congresso Usa, "non ci arrenderemo mai"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina continua a combattere e non si arrenderà mai, nonostante la furiosa offensiva delle forze russe nella parte orientale del Paese. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante il discorso tenuto di fronte alle camere riunite del Congresso federale degli Stati Uniti. "Contro ogni previsione e gli scenari più foschi, l'Ucraina non è caduta. L'Ucraina è viva e continua a combattere", ha detto Zelensky, accolto dai parlamentari statunitensi con un lungo applauso. Commentando lo stato delle ostilità, il presidente ucraino ha affermato che le forze russe stanno "utilizzando tutto quello che hanno" contro città come Bakhmut, ma che l'Ucraina "tiene le linee, e non si arrenderà mai". "Lo scorso anno 70 mila persone vivevano a Bakhmut. Ora restano solo pochi civili. Ogni centimetro di quella terra è intriso di sangue. Il Donbass è passato di mano più volte nel corso di combattimenti feroci, persino corpo a corpo. Ma il Donbass ucraino resiste", ha dichiarato Zelensky. (segue) (Was)