Usa-Ucraina: leader Senato Schumer, discorso di Zelensky giunto "al momento giusto"

- Il discorso tenuto dal presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky di fronte al Congresso federale degli Stati Uniti "è giunto al momento giusto". Lo ha dichiarato il leader della maggioranza democratica al Senato federale Usa, Chuck Schumer. Il senatore ha fatto riferimento alla legge di bilancio in corso di approvazione al Congresso, contenente ulteriori aiuti all'Ucraina per miliardi di dollari. "Spero che quanti dubitano che dovremmo aiutare l'Ucraina abbiamo ascoltato il suo discorso forte e chiaro", ha commentato Schumer. "Spero che (le parole di Zelensky) scuoteranno alcune persone, che le persone comprendano quanto sia importante approvare questo pacchetto", ha aggiunto il democratico, secondo cui non farlo significherebbe "perdere la guerra". (Was)