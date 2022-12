Usa: assalto al Congresso, "commissione ombra" repubblicana pubblica contro-rapporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "commissione ombra" d'indagine sull'assalto al Congresso Usa del 6 gennaio 2021, composta da cinque deputati del Partito repubblicano, ha pubblicato un "contro-rapporto" in contrasto con la commissione parlamentare ufficiale, che dovrebbe invece presentare la propria relazione conclusiva oggi, 22 dicembre. "Della commissione ombra" fanno parte il leader dei Repubblicani alla Camera Kevin McCarthy e i deputati Jim Banks, Rodney Davis, Jim Jordan, Kelly Armstrong e Troy Nehls. La contro-commissione è nata su iniziativa di McCarthy lo scorso anno, quando Pelosi ha opposto il proprio veto personale all'ammissione di Banks e Jordan nella Commissione d'inchiesta parlamentare sul 6 gennaio: il leader dei repubblicani ha replicato ritirando la partecipazione del Partito alla commissione d'inchiesta, e istituendone una alternativa. Il contro-rapporto pubblicato ieri si basa su documenti già noti, nuovi rapporti e testimonianze di funzionari di sicurezza e della Polizia di Capitol Hill, e chiama in causa radicali mutamenti delle procedure di intelligence e sicurezza ordinati proprio a ridosso delle proteste del 6 gennaio. "Quando la presidente Pelosi ha preso la decisione senza precedenti di escludere Jim Banks e Jim Jordan dalla Commissione d'inchiesta sul 6 gennaio, sapevamo che la sua unica volontà era di fare politica, anziché indagare le vaste falle di sicurezza che hanno portato a quel giorno", afferma una nota dei cinque deputati repubblicani. "Come previsto, la Commissione ha ignorato quasi del tutto la questione", accusa la nota. (segue) (Was)