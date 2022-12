Usa: assalto al Congresso, "commissione ombra" repubblicana pubblica contro-rapporto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contro-rapporto include comunicazioni tra Pelosi e il Sergente in armi responsabile della Sicurezza del Campidoglio, che aveva chiesto più volte di rafforzare i presidi di polizia senza però ottenerne l'autorizzazione. Pelosi, da parte sua, ha più volte negato di essere stata direttamente responsabile dei protocolli di sicurezza il 6 gennaio. Il contro-rapporto pubblicato dai deputati repubblicani include anche le ripetute richieste dell'ex presidente Donald Trump ai manifestanti ad essere "pacifici" e disperdersi. Tuttavia, come evidenziato dal quotidiano "The Hil", il rapporto non menziona i ritardi di Trump nell'intervenire pubblicamente per placare le proteste, né la sua retorica nelle settimane precedenti, quando aveva sollecitato i suoi sostenitori a "lottare con tutte le forze" per contestare l'esito delle ultime elezioni presidenziali. (Was)