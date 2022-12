Giappone: governo pianifica visita leader G7 a museo della bomba atomica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta organizzando una visita dei leader del G7 al museo della bomba atomica di Hiroshima, in occasione del vertice del Gruppo in programma in quella città giapponese dal 19 al 21 maggio prossimi. Lo riferisce una fonte governativa citata dall'agenzia di stampa "Kyodo". La visita sarebbe la prima nel suo genere. Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha visitato il museo lo scorso marzo, accompagnando l'ambasciatore Usa in Giappone, Rahm Emanuel, e nel 2016, in occasione della visita dell'allora presidente Usa Barack Obama. (segue) (Git)