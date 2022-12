Myanmar: Consiglio di sicurezza Onu sollecita fine delle violenze nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato ieri la sua prima risoluzione sul Myanmar da 74 anni a questa parte, chiedendo la fine delle violenze nel Paese e sollecitando la giunta militare birmana a liberare i prigionieri politici, inclusa la consigliera di Stato deposta Aung San Suu Kyi. "Oggi abbiamo inviato un messaggio fermo, che non può essere frainteso dalle forze armate (birmane)", ha dichiarato l'ambasciatrice del Regno Unito all'Onu, Barbara Woodward. "Ci aspettiamo che questa risoluzione venga attuata nella sua interezza. Abbiamo anche inviato un messaggio al popolo del Myanmar, riguardo la nostra volontà di progressi in linea coi loro diritti, desideri e interessi", ha aggiunto l'ambasciatrice. Cina e Russia si sono entrambe astenute dal voto di ieri, così come l'India, mentre gli altri 12 membri del Consiglio hanno votato a favore. (segue) (Was)