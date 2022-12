Myanmar: Consiglio di sicurezza Onu sollecita fine delle violenze nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cessazione della violenza, la fornitura di assistenza umanitaria e la costruzione di un ambiente favorevole all’avvio di un dialogo tra le parti sono i tre obiettivi prioritari per il Myanmar. Lo ha affermato nei giorni scorsi il ministro degli Esteri della Cambogia, Prak Sokhonn, in qualità di inviato speciale in Myanmar della presidenza cambogiana dell’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Asean), in una sessione a porte chiuse del Comitato politico e di sicurezza (Cps) dell’Unione europea alla quale ha partecipato il 14 dicembre a margine del vertice Ue-Asean. Prak ha informato il Comitato sulle sue due visite in Myanmar, durante le quali ha incontrato rappresentanti del Consiglio per l’amministrazione dello Stato (il governo militare), di sette organizzazioni etniche armate, di otto partiti politici e di altri attori, tra cui le agenzie specializzate delle Nazioni Unite. (segue) (Was)