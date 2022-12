Myanmar: Consiglio di sicurezza Onu sollecita fine delle violenze nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla cessazione della violenza, l’inviato speciale ha ricordato che la Cambogia ha ripetutamente esortato le parti, specialmente la giunta, a esercitare la massima moderazione. Quanto al dialogo, a suo parere è l’obiettivo più difficile, perché le parti sono lontanissime (“divise da oceani”), per cui è importante un processo di costruzione di fiducia. Infine, in materia di bisogni umanitari, il ministro ha rivendicato l’adozione di due accordi quadro da parte dell’Asean, uno sull’assistenza umanitaria e uno sulla vaccinazione, oltre alle forniture mediche e al sostegno finanziario bilaterali. (segue) (Was)