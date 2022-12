Medio Oriente: “Axios”, Egitto ostacola cessione Tiran e Salafir ad Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità egiziane stanno rallentando l’entrata in vigore dell’accordo per la cessione delle isole di Tiran e Salafir all’Arabia Saudita. Alcuni funzionari statunitensi e israeliani rimasti anonimi hanno riferito al portale di informazione “Axios” che le autorità del Cairo hanno recentemente iniziato a manifestare dubbi e riserve sulla messa in pratica dell’accordo, raggiunto alla presenza del presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, e del re saudita Salman nell’aprile del 2016. Secondo le fonti, i dubbi sarebbero di natura tecnica e riguarderebbero soprattutto l’installazione di telecamere di sicurezza sulle due isole, che in base ai termini dell’intesa dovrebbero monitorare tutte le attività dopo il passaggio di sovranità. Secondo le fonti israeliane, le riserve degli egiziani potrebbero impedire il ritiro delle forze internazionali presenti nell’area entro la fine di dicembre, come programmato inizialmente. (segue) (Was)