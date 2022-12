Brasile: Lula presenta relazione finale gruppo transizione poteri e lista completa ministri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa è stato affidato a Josè Mucio Monteiro Filho, ex deputato ed ex giudice della Corte dei conti (Tcu). Monteiro è molto ben visto dai vertici delle forze armate. Al ministero dello Sviluppo economico (Fazenda), Lula ha nominato uno dei suoi più solidi alleati: l'ex sindaco di San Paolo ed ex ministro dell'Educazione, Fernando Haddad. Per la Giustizia è stato indicato Flavio Dino, governatore dello stato di Maranhao, senatore e componente del gruppo di transizione del governo Lula. Dino è stato giudice federale prima di dedicarsi alla politica. Mauro Vieira sarà ministro degli Esteri: considerato fedelissimo di Lula, ha già guidato l'Itamaraty nei precedenti governi del leader del Pt. In ultimo, il 13 dicembre, è stata ufficializzata l'indicazione della cantante baiana Margareth Menezes al ministero della Cultura. (segue) (Brb)