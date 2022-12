Ucraina-Usa: Zelensky, tornerò in patria con buone notizie grazie a sostegno Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina e Usa sono due Paesi partner e alleati, grazie al sostegno di Washington. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con l’omologo statunitense Joe Biden. “Sono venuto negli Usa per ringraziare il popolo statunitense per il suo aiuto”, ha detto Zelensky. “Si tratta di una visita storica per Stati Uniti e Ucraina e i rapporti tra i nostri Paesi”, ha spiegato il presidente, secondo cui Washington e Kiev sono “diventati davvero partner e alleati, e ho avuto modo di rendermene conto anche durante i colloqui odierni”. Zelensky ha poi ringraziato Biden per il sostegno a Ucraina. “Ho buone notizie per quanto tornerò a casa”, ha aggiunto, menzionando gli aiuti militari Usa, in particolare i sistemi Patriot “che metteranno in sicurezza lo spazio aereo dell’Ucraina”. “Ogni dollaro fornito dagli Stati Uniti serviranno per la sicurezza globale”, ha rilevato ancora Zelensky. “Dobbiamo sopravvivere a questo inverno e proteggere la nostra popolazione, si tratta di una questione umanitaria” di fronte alla minaccia “del terrorismo proveniente dalla Russia”, ha detto il presidente ucraino. (Was)