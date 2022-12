Perù: esiliata in Messico, moglie ex presidente Castillo è indagata nel suo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo primo ministro del Perù, Alberto Otarola, ha riferito di aver comunicato alle autorità del Messico che la moglie dell'ex presidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, è indagata nel suo Paese per organizzazione criminale nell'ambito dell'inchiesta che vede indagato anche l'ex capo dello stato. L'informazione è stata riferita al governo di Andres Manuel Lopez Obrador perché la moglie di Castillo e i due figli della coppia sono arrivati questa mattina in Messico, dove hanno ottenuto asilo politico. Nominato oggi dal presidente della Repubblica Dina Boluarte, il primo ministro ha affermato di aver comunicato con veemenza al governo messicano che in Perù non è in atto alcuna persecuzione politica. "Ho sottolineato che in Perù non c'è persecuzione politica, prevalgono lo stato di diritto e la separazione dei poteri", ha detto Otarola. (segue) (Brb)