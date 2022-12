Perù: esiliata in Messico, moglie ex presidente Castillo è indagata nel suo Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi politica in corso in Perù ha scatenato uno scontro diplomatico tra i governi di Lima e Città del Messico. Il governo peruviano ha dichiarato persona non grata l'ambasciatore del Messico nel Paese, Pablo Monroy, e ha concesso al diplomatico 72 ore per lasciare il territorio nazionale. La decisione di Lima è stata definita "infondata e riprovevole" dal ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard. Il presidente Lopez Obrador, dal canto suo, pur definendo quella adottata dal governo del Perù una "misura arbitraria" ha riferito che il suo governo non romperà le relazioni diplomatiche con il Perù. "Il ministero delle Relazioni estere ha deciso di non interrompere le relazioni, tra le altre cose, perché abbiamo bisogno di mantenere la nostra ambasciata per fornire protezione ai messicani che risiedono, lavorano e vivono in Perù", ha affermato il presidente Andres Manuel Lopez Obrador parlando nella sua conferenza stampa quotidiana. "Quindi, l'ambasciata continua a svolgere le sue funzioni", ha concluso. (segue) (Brb)