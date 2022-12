Ucraina: Biden, Ue e Nato unite come mai prima d’ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato e l’Unione europea sono unite come mai prima d’ora, e non ci sono segnali di cambiamento per quanto riguarda il sostegno all’Ucraina nella guerra con la Russia. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. “Si tratta del primo conflitto in Europa dai tempi della Seconda guerra mondiale, e tutti siamo ben consapevoli della necessità di aiutare l’Ucraina in questo momento”, ha detto, aggiungendo che in gioco ci sono il concetto stesso di sovranità e i principi alla base della Carta delle Nazioni Unite. (Was)