- I sistemi Patriot sono per la difesa missilistica, e il loro invio all’Ucraina non rappresenta una azione provocatoria. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. “Ci auguriamo che non debbano usarli, e non ce ne sarà bisogno se gli attacchi russi si fermeranno”, ha detto. (Was)