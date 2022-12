Ucraina: Zelensky al Congresso Usa, "non ci arrenderemo mai" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 300 giorni dall'inizio del conflitto, le forze armate ucraine continuano a difendere il Paese, ma necessitano di un sostegno ancor più deciso per vincere sul campo, ha sostenuto il presidente ucraino. "Il vostro sostegno è cruciale non solo per proseguire la lotta, ma per giungere a una svolta e vincere sul campo", ha dichiarato Zelensky, che dal Congresso degli Stati Uniti ha rivolto un monito anche alla comunità internazionale: "Questa battaglia non può essere congelata o rimandata. Non può essere ignorata, nella speranza che l'oceano o qualcos'altro offrano una protezione. Dagli Stati Uniti alla Cina, dall'Europa all'America Latina (...) sino all'Australia, il mondo è troppo interconnesso e interdipendente per consentire a qualcuno di stare in disparte, e di sentirsi al sicuro mentre questa battaglia prosegue". Il capo dello Stato ha menzionato i "valori" che accomunano Stati Uniti e Ucraina: "I nostri Paesi sono alleati in questa battaglia, e il prossimo anno segnerà una svolta. Ne sono convinto, il coraggio ucraino e la risolutezza americana devono garantire il futuro della nostra comune libertà, della libertà dei popoli che difendono i propri valori". (segue) (Was)