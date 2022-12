Ucraina: Zelensky al Congresso Usa, "non ci arrenderemo mai" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zelensky ha riaffermato infine la posizione del suo governo in merito all'eventualità di negoziati di pace con la Russia, ribadendo che Kiev ritiene inammissibile l'ipotesi di cedere territori al Paese vicino. "Abbiamo bisogno della pace, sì. L'Ucraina ha già avanzato delle proposte, che ho discusso con il presidente (Joe) Biden. La nostra formula di pace - 10 punti che devono essere attuati per la nostra comune sicurezza - e un summit che può essere organizzato. Sono lieto di annunciare oggi che il presidente Biden sostiene la nostra iniziativa di pace, e ciascuno di voi, signore e signori, può sostenerne l'attuazione per assicurare che la leadership americana resti solida, bicamerale e bipartisan", ha detto Zelensky. Il presidente ucraino ha concluso il suo discorso promettendo una "vittoria assoluta", e porgendo alla vicepresidente Usa Kamala Harris e alla presidente della Camera, Nancy Pelosi, una bandiera ucraina firmata da militari che combattono al fronte a Bakhmut. Pelosi ha consegnato in cambio al presidente Ucraino la bandiera statunitense che svettava ieri sul Campidoglio. (Was)