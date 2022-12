Usa-Ucraina: leader deputati repubblicani McCarthy, "restiamo contrari ad assegni in bianco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito repubblicano alla Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, ha elogiato il discorso tenuto ieri al Congresso federale dal presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ma ha avvertito che sotto la sua guida, i deputati conservatori "non sosterranno mai un assegno in bianco" in favore di Kiev. "Credo sia stato un ottimo discorso", ha dichiarato McCarhty commentando l'intervento tenuto da Zelensky a Washington. "Ha esposto una serie di ragioni per le quali il mondo libero dovrebbe continuare a combattere. La mia posizione non è mai cambiata: sostengo l'Ucraina, ma non sosterrò mai un assegno in bianco. Vogliamo assicurarci che si renda conto di ogni dollaro speso", ha affermato il repubblicano. McCarthy, che a gennaio assumerà quasi certamente la presidenza della Camera, ha tenuto personalmente un breve colloquio con il presidente ucraino prima del discorso tenuto da quest'ultimo di fronte al Congresso. "Abbiamo parlato della situazione del conflitto, e di cosa sia necessario fare per poter giungere alla vittoria", ha spiegato il deputato. (Was)