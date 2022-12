© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, sta intensificando gli attacchi contro i civili in Ucraina, cercando di sfruttare l’inverno. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, prima del bilaterale con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, alla Casa Bianca. “Continueremo a sostenere Kiev per raggiungere la pace”, ha detto. (Was)