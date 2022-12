© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori gli atti residui dalla seduta precedente. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 10:00-17:00)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari inaugureranno il primo, di 30 immobili, da destinare a percorsi di autonomia per persone disabili. Si tratta del primo progetto del Lazio, e uno dei primi in Italia, finanziato con i fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Riprese e Resilienza). Via Gemmano 12, Vitinia (Ore 10)- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione del piano di sviluppo per le affrancazioni e le trasformazioni urbanistiche realizzato per il 2023 dall'Assessorato all'Urbanistica di Roma Capitale e delle relative delibere di Giunta. Sala Laudato Sì – Campidoglio (Ore 11:15) (segue) (Rer)