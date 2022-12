© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione dei progetti approvati nel Pnrr (Casa di Comunità, Ospedale di Comunità, Centrale Operativa Territoriale) e del progetto Regionale per la realizzazione di Rsa nell’area del Vecchio Ospedale di Sezze. Presso la Casa della Salute di Sezze sita in Via San Bartolomeo a Sezze. (Ore 10)- la sindaca Chiara Frontini, insieme alla presidente della pro loco Viterbo Irene Temperini e don Massimiliano Balsi, rettore parroco della Basilica Santuario Santa Maria della Quercia, illustreranno le iniziative di Natale al chiostro della Basilica di Santa Maria della Quercia. Presso la sala consiliare di Palazzo dei Priori a Viterbo (Ore 11)– il candidato alla Presidenza della Regione Lazio, Alessio D’Amato presenta la coalizione a sostegno della candidatura. L’evento si volge presso il Comitato elettorale in via di Portonaccio, 23 a Roma (Ore 12) (Rer)