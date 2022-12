Ucraina: Biden, il mondo deve rimanere unito a sostegno di Kiev nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo ucraino sta dimostrando al mondo intero il proprio coraggio, e una determinazione incrollabile a difendere il proprio Paese. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è rivolto direttamente ai cittadini ucraini, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca con l’omologo, Volodymyr Zelensky. “L’Ucraina è fonte di ispirazione per tutti noi mentre si difende dai continui attacchi della Russia contro i civili e le infrastrutture pubbliche, sempre più brutali”, ha detto, ricordando che sono trascorsi più di 300 giorni dall’inizio della guerra. “I cittadini statunitensi e la comunità internazionale devono comprendere appieno la situazione in Ucraina, e la necessità di difendere il Paese anche nel 2023”, ha aggiunto. (Was)