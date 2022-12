Ucraina: “Cnn”, Zelensky al Congresso mostrerà apertura a summit per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si dichiarerà aperto a partecipare ad un summit per raggiungere un accordo di pace con la Russia durante l’inverno, in occasione del suo discorso davanti al Congresso Usa. Secondo le anticipazioni diffuse dall’emittente “Cnn”, il presidente ucraino presenterá anche una “formula per la pace” che avrebbe presentato al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante il colloquio avuto alla Casa Bianca mercoledí 21 dicembre. Zelensky ringrazierà poi le autorità di Washington e la comunità internazionale per l’assistenza fornita durante la guerra con la Russia, chiedendo ulteriori aiuti e ulteriori sanzioni per tenere alta la pressione sul Cremlino. (Was)