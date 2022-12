Camera: Conte, M5s ha fermato aumento stipendi parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo Paese alla rovescia gli italiani hanno rischiato di vedere gli stipendi dei parlamentari aumentare, con un costo aggiuntivo di 30 milioni all'anno a carico dei cittadini. Non potevamo assolutamente permetterlo. Il M5s con Filippo Scerra, Questore M5s alla Camera dei deputati, è stato intransigente e abbiamo fermato quello che sarebbe stato uno schiaffo inaccettabile a tante famiglie in difficoltà e al ceto medio che in queste settimane dal governo Meloni ricevono porte in faccia quanto a salario minimo, taglio del cuneo fiscale e misure di protezione sociale come il reddito di cittadinanza. Noi parlamentari siamo già ben retribuiti per fare il nostro lavoro che, nella sostanza, consiste nell’ascolto della voce di chi fuori dai Palazzi delle istituzioni non ce la fa più". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)