Medio Oriente: “Axios”, Egitto ostacola cessione Tiran e Salafir ad Arabia Saudita (2)

- L’intesa per la cessione delle isole di Tiran e Sanafir, nel Mar Rosso, all’imbocco del Golfo di Aqaba, tocca Israele perché andrebbe a modificare l’accordo di pace tra il Cairo e Gerusalemme del 1979. L’isola di Tiran è infatti fondamentale per l’accesso di Israele al Mar Rosso. Il blocco navale degli stretti di Tiran, davanti alle coste di Sharm el Sheikh, è considerato ancora oggi il “casus belli” che segnò l’inizio della Guerra dei sei giorni del 1967. Da parte sua, Gerusalemme non ha espresso alcuna opposizione al passaggio delle isole sotto sovranità saudita, a patto tutto avvenga in conformità con la legge. Secondo la stampa israeliana, inoltre, con l'acquisizione delle due isole Riad accetterebbe implicitamente l'esistenza di un accordo internazionale con un governo, quello israeliano, mai riconosciuto. (segue) (Was)