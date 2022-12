Usa: commissione 6 gennaio rimanda a domani pubblicazione del rapporto finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 ha rimandato a domani la pubblicazione del rapporto finale sul lavoro svolto fino a questo momento. La notizia, comunicata dalla commissione in una breve nota, arriva poco dopo che i componenti hanno cniesto al dipartimento della Giustizia di avanzare accuse penali nei confronti dell’ex presidente Donald Trump, per il suo ruolo nel fomentare le rivolte. Il documento dovrebbe essere pubblicato domani. (Was)