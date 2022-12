Brasile: Lula presenta relazione finale gruppo transizione poteri e lista completa ministri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre indicazioni pur non ancora ufficializzate sono considerate quasi certe dalla stampa locale. La prima è quella del senatore eletto Camilo Santana del Partito dei lavoratori (Pt), che dovrebbe essere indicato ministro dell'Istruzione. Luiz Marinho, anche lui del Pt, è quotato per assumere il ministero del Lavoro, carica che ha già ricoperto dal 2005 al 2007 durante il secondo governo Lula. Al ministero delle Miniere e dell'Energia, dovrebbe andare il senatore eletto Renan Calheiros Filho, ex governatore dello stato di Alagoas e figlio del politico e parlamentare di lungo corso Renan Calheiros. Il nome che circola più insistentemente per il ministero delle Relazioni Istituzionali è quello del deputato Alexandre Padilha. Alla Salute cresce la possibilità dell'indicazione dell'attuale presidente dell'istituto di ricerca scientifica legato al ministero, Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nisia Trinidade Lima. (segue) (Brb)