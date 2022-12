Brasile: Lula presenta relazione finale gruppo transizione poteri e lista completa ministri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Ambiente, casella chiave per il governo, dovrebbe andare a Marina Silva. Deputata eletta ed ex ministra dell'Ambiente, è una delle figure più carismatiche e di garanzia per l'ambientalismo in Brasile, oltre che particolarmente apprezzata all'estero. Il ministero dei Popoli originari sarà molto probabilmente affidato a Sonia Guajajara, deputata e attivista indigena eletta per lo stato di San Paolo alle ultime elezioni. Al ministero dell'uguaglianza razziale dovrebbe essere indicata Aniene Franco, sorella della consigliera comunale di Rio de Janeiro, Marielle, uccisa in un agguato a marzo del 2018. Insegnante di inglese specializzata in relazioni etnico-razziali, attivista per i diritti delle donne e degli afrodiscententi, Anielle è stata membro dei gruppi tecnici della squadra di transizione di Lula. L'avvocato, filosofo, scrittore e docente universitario Silvio Almeida, tra i più grandi studiosi brasiliani di razzismo, potrebbe essere incaricato della guida del ministero dei Diritti umani. (segue) (Brb)